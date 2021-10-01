جناح الكويت في Expo Dubai 2020.. ماهي هي أقسامه وفعالياته؟

دشنت دولة الكويت جناحها في إكسبو دبي 2020 بداية من اليوم 1 أكتوبر 2021 ويستمر لمدة ستة أشهر قادمة حتى مارس 2022، ويعتبر جناح الكويت في إكسبو دبي 2020 هو الأكبر في تاريخ المشاركات الخارجية للدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات عن جناح الكويت في إكسبو دبي 2020 وأهم الفعاليات التي يقدمها للزائرين من مختلف أنحاء العالم، هذا وسوف تصبح الجوهرة الثمينة دبي، الوجهة السياحية الأهم في العالم خلال الستة أشهر القادمة.
جناح الكويت في EXPO Dubai 2020
- جناح الكويت في إكسبو دبي 2020 مبني في منطقة الاستدامة على مساحة 5500 متر مربع وبارتفاع 24 مترًا، مبنى الجناح مستوحى تصميمه من أبراج المياه في دولة الكويت، والكثبان الرملية ولون أشعة الشمس.
- شعار جناح الكويت هو “كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة”.
- يقدم الجناح تاريخ وتراث دولة الكويت، والحاضر، نظرة الكويت وبرامجها للمستقبل.
- مدخل الجناح يُقدم عرض بانورامي لتاريخ الكويت.
- الممر يقدم معالم التطور الكويتي الحالي وهو مستوحى من جسر جابر.
- لزائري جناح الكويت في إكسبو دبي 2021 يمكنهم أخذ وقت للراحة على سطح الجناح حيث يوجد مطعم يقدم المأكولات الكويتية، مع إطلالة على معالم إكسبو، ويحتوي السطع على معرض لأعمال الشباب الكويتي.