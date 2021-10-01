جناح الكويت في Expo Dubai 2020.. ماهي هي أقسامه وفعالياته؟

دشنت دولة الكويت جناحها في إكسبو دبي 2020 بداية من اليوم 1 أكتوبر 2021 ويستمر لمدة ستة أشهر قادمة حتى مارس 2022، ويعتبر جناح الكويت في إكسبو دبي 2020 هو الأكبر في تاريخ المشاركات الخارجية للدولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير معلومات عن جناح الكويت في إكسبو دبي 2020 وأهم الفعاليات التي يقدمها للزائرين من مختلف أنحاء العالم، هذا وسوف تصبح الجوهرة الثمينة دبي، الوجهة السياحية الأهم في العالم خلال الستة أشهر القادمة.

جناح الكويت في EXPO Dubai 2020