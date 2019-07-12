“جوجل ” تُطلق لعبة تنس مصغرة بمناسبة بطولة ويمبلدون وإليك كيفية اللعب

بين الحين والأخر تقوم جوجل بابتكار ألعاب مميزة، واليوم تُلعن عن لعبة تنس مصغرة احتفالًا ببطولة ويمبلدون للتنس، وتعد بطولة ويمبلدون من أكثر الأحداث البريطانية الكلاسيكية، وأيضًا من أكبر الأحداث الرياضية ولهذا السبب أضافت جوجل لعبة “Wimbledon Easter egg game” في الأغلب تقوم جوجل بتصميم تلك الألعاب وفقًا للأحداث العامة الجارية فمن قبل ابتكر لعبة بيض عيد الفصح، ولعبة البيانو وغيرها.

لعبة تنس ويمبلدون

ومع وصول بطولة ويمبلدون 2019 للمرحلة الحاسمة، قامت جوجل بطرح لعبة تنس وسوف تستمر اللعبة إلى يوم 14 يوليو، وتقوم جوجل بإظهار اللعبة عند كتابة كلمة ويمبلدون في محرك البحث، على الفور سيظهر لك اللعبة سواء على الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر وسواء، وتختلف الشخصيات المتواجدة في اللعبة من روبوت أو حيوان أو رائد فضاء.

كيفية اللعب

بالرغم من أن اللعبة بسيطة للغاية ولكن من الصعب العثور عليها ولكن عليك القيام بالتالي:

ابحث عن “Wimbledon 2019” في تطبيق Google على الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

الآن تظهر لك علامة تبويب “Men’s Singles”، أو ” Women’s Singles”

اضرب الكرة سريعًا إلى أقصى اليسار وسوف ترى رمز كرة التنس.

أنقر على أيقون كرة التنس للعب ببساطة.

اللعبة بسيطة للغاية استخدم مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح لمتابعة اللعبة، وفي حال فقدان الكرة ستخسر، أما للراغبين باللعب على الهاتف عليك النقر يمينًا ويسارًا على شاشة اللعب.

وفي تلك الأثناء تستعد جوجل لطرح هاتفها الذكي Pixel، إلى جانب الكشف عن إصدار الأندرويد Q.، على أن يتم طرح الهواتف في أكتوبر ولكن لم تحدد الشركة الوقت.