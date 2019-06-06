جوجل يكافئه بالإحتفال بميلاده..تعرف على المخرج الذي أخفى سبب موته الحقيقي!

جاك جيمي كان مخرجاً سينمائيا وكاتب سيناريو، أنتج بعض أكثر الأفلام الفرنسية شهرةً وقاده شغفه التصويري في وقت مبكر من عمره الى اقناع والده المتردد في إرساله الى مدرسة الفنون في 1949. وقد فاز بالجائزة

وقرر محرك البحث جوجل مكافأة جاك عبر الإحتفال بذكرى ميلاده بواسطة Google Doodle فمن هو جاك ديمي ؟

Jacques Demy

درس المخرج السينمائي الفرنسي في المدرسة الفنية للتصوير الفوتغرافي والتصوير السينمائي لمدة عامين. وقد عمل مساعداً للمخرج بول جريمو (1952-1954) والمخرج جورج روكير (1954-1957)، ليقوم جاك جيمي بعد تطور مهارته في هذا المجال بإخراج أول فيلم روائي طويل “لولا”، وله أشهر الأفلام في فرنسا مثل (Lola -1961) و “مظلات شربورغ”( 1964) والفيلم الموسيقى “شابات روشفورت” الذي كتب روايته أيضاً (1967 ). أو حتى “Donkey Skin ” (جلد الحمار).

وفاة المخرج الفرنسي جاك جيمي

توفي جيمي في العام 1990 بسبب مضاعفات مرض الإيدز، لكن طبيعة الموت ظلت مغيبة فلم يكن أحد يعلم سوى أنه ناتج عن السرطان، في العام 2008 صرحت زوجته أغنيس فاردا في مقابلة لتؤكد ان زوجها توفي من الإيدز. موضحة ان اخفاء المرض كان إختيار جيمي الذي لم يرغب في التحدث عنه. وتم الحفاظ على كتمان سر المرض بشكل جيد لدرجة أن حتى أولاده ماتيو وروزال لم يعلموا انه والدهم كان مصاباً بالإيدز إلا بعد مضي فترات طويلة. وتوفي ديمي عن عمر ناهز 59 حيث تم دفنه في مقبرة مونبارناس. جاك جيمي هو من مواليد 5 يونيو 1931.