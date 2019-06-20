جوجل google يحتفل بيوم الأب العالمي Father’s Day

احتفل محرك البحث جوجل google بـ يوم الأب العالمي ، حيث قام جوجل بتغيير صورته المعتادة إلى صورة يظهر فيها طيور صغيرة مع أبيها ، وذلك للتعبير عن مكانة الأب في المجتمع العالمي والعربي ، حيث يعتبر يوم 21 يونيو هو اليوم العالمي للأب ، حيث يحتفل به العديد من الدول حول العالم بذلك اليوم ، وذلك من خلال تقديم التهنئة والمعايدة للأب في تلك الذكرى ، وذلك لأن الأب يعتبر هو الركيزة الأساسية في المجتمع ، وهو المسؤول الأساسي في بناء الأسرة المتكاملة .

يوم الأب العالمي Father’s Day

يعتبر يوم الأب من أبرز الأيام في الدول الغربية ، حيث يعتبر هو إحتفال عالمي إجتماعي ، يشابه إحتفال الدول بيوم الرجال الدولي ، بإستثناء أنه يختص من اجل تكريم الأباء ، ويتم الإحتفال بذلك اليوم في أيام مختلفة في أنحاء العالم ، وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية ، وقد تم تحويل ذلك اليوم إلى يوم ديني في بعض الدول ، وفي البلدان الكاثوليكية بعيد الأب منذ القرون الوسطي في التاسع عشر من مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار .

هذا وتعبر العديد من الشعوب العالمية في الغرب عن عرفانها الجميل وتقدير الأب من خلال تقديم الهدايا وبطاقات التحية ، حيث يأتي يوم الاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا في ثالث يوم أحد من شهر يونيو وفي أستراليا ، يحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر .