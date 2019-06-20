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جوجل google يحتفل بيوم الأب العالمي Father’s Day

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
جوجل google يحتفل بيوم الأب العالمي Father’s Day
جوجل google يحتفل بيوم الأب العالمي

احتفل محرك البحث جوجل google بـ يوم الأب العالمي ، حيث قام جوجل بتغيير صورته المعتادة إلى صورة يظهر فيها طيور صغيرة مع أبيها ، وذلك للتعبير عن مكانة الأب في المجتمع العالمي والعربي ، حيث يعتبر يوم 21 يونيو هو اليوم العالمي للأب ، حيث يحتفل به العديد من الدول حول العالم بذلك اليوم ، وذلك من خلال تقديم التهنئة والمعايدة للأب في تلك الذكرى ، وذلك لأن الأب يعتبر هو الركيزة الأساسية في المجتمع ، وهو المسؤول الأساسي في بناء الأسرة المتكاملة .

يوم الأب العالمي Father’s Day

يعتبر يوم الأب من أبرز الأيام في الدول الغربية ، حيث يعتبر هو إحتفال عالمي إجتماعي ، يشابه إحتفال الدول بيوم الرجال الدولي ، بإستثناء أنه يختص من اجل تكريم الأباء ، ويتم الإحتفال بذلك اليوم في أيام مختلفة في أنحاء العالم ، وتحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية ، وقد تم تحويل ذلك اليوم إلى يوم ديني في بعض الدول ، وفي البلدان الكاثوليكية بعيد الأب منذ القرون الوسطي في التاسع عشر من مارس حيث يوافق عيد القديس يوسف النجار .

هذا وتعبر العديد من الشعوب العالمية في الغرب عن عرفانها الجميل وتقدير الأب من خلال تقديم الهدايا وبطاقات التحية ، حيث يأتي يوم الاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا في ثالث يوم أحد من شهر يونيو وفي أستراليا ، يحتفل به عادة في أول يوم أحد من شهر سبتمبر .

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عن الكاتب

حسين كوراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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