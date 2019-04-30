حاكم دبي يعلن عن تسلمه اليوم أخطر تقرير يخص 15 دولة عربية

أعلن اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنه تسلم اليوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل تقريرا هاما يضم استطلاع للرأي لشباب نحو 15 دولة عربية، تطرق لأهم المشاكل والتحديات التي تشغل عقل الشباب العربي داخل هذه الدول.

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي يكشف عن أخطر تقرير للشباب العربي

وأوضح نائب رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة إلى أن أهم ما يشغل تفكير الشباب هما قضيتي البطالة والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، كما أشار آل مكتوم إلى أن 80% من الشباب العربي الذي شملتهم عينة التقرير داخل 15 دولة عربية، يشعرون بالقلق من جودة العملية التعليمية في بلدانهم.

الحصول على المخدرات أصبح أسهل

كما كشف التقرير أيضا إلى أن ما يقرب من 50% من شباب الدول العربية يرى أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم أكثر مما مضى.

كما أشار حاكم دبي إلى أن أغلب الشباب المشارك في الدراسة يرى أن قضية الصحة النفسية والاهتمام بها أصبح أمرا حيويا وهاما، مؤكدا إلى أن دولة الإمارات حافظت للعام الثامن على التوالي على كونها النموذج المفضل للشباب في العمل والعيش، متفوقه على دول مثل كندا والولايات المتحدة وانجلترا.

وفي الختام وجه الشيخ محمد بن راشد رسالة للشباب العربي قال فيها:

“أقول لهم (الشباب) الإمارات كانت وستبقى بلدكم.. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة”

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