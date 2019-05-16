حالة الطقس اليوم الجمعة 12 رمضان تكشفها هيئة الأرصاد الجوية.. تنبيه للصائمين

الأرصاد العامة تحذر من حالة الطقس اليوم الجمعة 17 مايو 2019 الموافق 12 رمضان 1440 حيث أنه رغم انخفاض درجات الحرارة من 3:5 درجات إلا أن الطقس يميل للحرارة بشكل كبير فترة الظهيرة في منطقة الشرق الأوسط وتحذير هام للصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة لأن ذلك يعرضهم للخطر وفقدان الماء من الجسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة العظمي في فترة الهيرة ونعرض لكم في هذا المقال حالة الطقس في مصر وفي المملكة العربية السعودية وبيان بدرجات الحرارة على المناطق.

حالة الطقس في مصر

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد أن موجة الحر بلغت ذروتها الأربعاء والخميس وأن يوم الجمعة سيشهد انخفاض بسيط في درجات الحرارة ولكن يظل الطقس حار بالنسبة لهذا التوقيت في كل عام.

بيان درجات الحرارة في مصر

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 35

طنطا 18 34

دمنهور 18 26

الإسكندرية 17 26

بلطيم 18 26

مطروح 16 25

السلوم 14 31

سيوة 16 33

بورسعيد 18 28

دمياط 18 27

الزقازيق 21 38

الإسماعيلية 18 35

السويس 21 35

العريش 22 32

رفح 21 31

رأس سدر 23 34

نخل 15 37

نويبع 21 37

طابا 22 38

كاترين 18 32

الطور 23 38

شرم الشيخ 26 38

الغردقة 26 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 21 35

بني سويف 21 35

المنيا 21 36

أسيوط 21 37

سوهاج 22 38

قنا 23 41

الأقصر 26 43

أسوان 27 43

أبوسمبل 24 42

الوادي الجديد 26 41

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

رأس حدربة 27 31

حالة الطقس في السعودية

يكون الطقس حار بشكل كبير في المملكة العربية السعودية وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا في غرب المملكة وتكون مصاحبة للغبار والأتربة، ويكون الطقس معتدل ليلا مائل للحرارة في بعض المناطق.

بيان درجات الحرارة في السعودية

مكة 42 30 المدينة المنورة 38 28 الرياض 35 26 جدة 39 29 الدمام 39 27 أبها 28 17 تبوك 36 21 بريدة 36 27 حائل 35 22 الباحة 29 18

عرعر 39 24 سكاكا 39 24 جازان 38 30 نجران 35 24 وادي الدواسر 38 28 شرورة 39 28 طريف 36 20 الطائف 30 21 القنفذة 38 28 ينبع 37 27

العلا 39 25 الاحساء 41 26 حفر الباطن 40 26 بيشة 34 21 الوجه 33 24 رفحا 40 26 القريات 38 21

تحذير الارصاد للصائمين

تحذر هيئة الأرصاد الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يفقد الصائم الماء من الجسم وتؤكد على ضرورة شرب الماء الكافي والسوائل قبل الفجر وخاصة للمسافرين والأيدي العاملة في المزارع والمصانع.