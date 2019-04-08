حالة الطقس في السعودية | الأرصاد تعلن عن ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق (طقس الأثنين)

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس الأثنين 8/4/2019 مؤكده على حالة عدم استقرار الطقس فهناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة تصل العظمى الى 41 درجة في بعض المناطق وهذا يعتبر كحر الصيف ولكن هناك تقلبات جوية كثيرة فتستمر فرصة تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق واستمرار حركة الرياح المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من الرؤية الأفقية بشكل كبير خصوصا على المناطق الصحراوية والطرق الصحراوية .

حالة الطقس نهارا :

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في مناطق مختلفة وسط وجنوب وغرب المملكة بينما يكون دافئ شمالا مع زخات أمطار رعدية جنوب غرب وجنوب ووسط وشرق المملكة وتتهيأ الفرصة تدريجيا لتتساقط الأمطار على شمال المملكة .

يكون الطقس معتدلا في المساء مع استمرار زخات أمطار خفيفة في مختلف المناطق وتكون الرياح خفيفة السرعة ومختلفة الاتجاهات ويكون الطقس أفضل من النهار

حالة الطقس ليلا :

درجات الحرارة المتوقعة

الطقس في الرياض

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض: °22

الطقس في مكة المكرمة

طقس غالباً صافي

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة: °41

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة: °27

الطقس في المدينة المنورة

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة: °35

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة: °21

الطقس في جدة

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جدة: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جدة: °25

الطقس في عرعر

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عرعر: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عرعر: °17

الطقس في الجوف

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجوف: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجوف: °18

الطقس في الطائف

طقس غالباً صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الطائف: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الطائف: °19

الطقس في حائل

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حائل: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حائل: °20

الطقس في حفر الباطن

طقس غالباً غائم مع احتمال زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في حفر الباطن: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في حفر الباطن: °23

الطقس في الدمام

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الدمام: °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الدمام: °22

الطقس في الباحة

غيوم متفرقة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الباحة: °25

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الباحة: °18

الطقس في نجران

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في نجران: °33

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في نجران: °20

الطقس في جازان

طقس صافي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في جازان: °30

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في جازان: °29

الطقس في سكاكا

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في سكاكا: °31

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في سكاكا: °18

الطقس في القريبات

أمطار خفيفة.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القريات: °29

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في القريات: °12

الطقس في بريدة

طقس غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في بريدة: °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في بريدة : °24

الطقس في عنيزة

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عنيزة °32

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عنيزة : °25

الطقس في الجبيل

طقس غالباً غائم.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الجبيل °28

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الجبيل: °20

الطقس في الخرج

طقس غائم جزئي مع احتمال زخات أمطار رعدية.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الخرج: °36

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الخرج °23

الطقس في ينبع

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ينبع: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في ينبع: °26

الطقس في رابغ

طقس غائم جزئي.

درجة الحرارة العظمى المتوقعة في رابغ: °34

درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في رابغ: °23

الطقس في أبها