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حالة الطقس في الكويت غدًا الثلاثاء 22 يونيو 2021 ودرجات الحرارة في العبدلي والسالمي

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

كانت الأجواء حارة على معظم مدن دولة الكويت اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، كما نشطت على فترات الرياح الشمالية الغربية، والتي أدت إلى تكون الغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة على فترات خلال نهار اليوم الإثنين، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طقس الكويت غدًا الثلاثاء، ودرجات الحرارة في العاصمة والسالمي والعبدلي، كما نستعرضمعكم حالة البحر غدًا.

طقس الكويت غدًا الثلاثاء 22 يونيو 2021

يتواصل تأثر الكويت بامتداد منخفض جوي، الأجواء غدًا الثلاثاء سوف تكون شديدة الحرارة، كما ستكون هناك رياح شمالية غربية تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 45 كيلو متر في الساعة، حيث تنشط تلك الرياح على فترات خلال النهار، الغبار سيكون متواجد في الأماكن المكشوفة، حالة البحر غدًا خفيف إلى معتدل إرتفاع الموج بين 3 إلى 6 قدم.

بخصوص درجات الحراة غدًا الثلاثاء، فسوف تكون العظمى في مدينة الكويت 46، بينما درجات الحرارة في السالمي والعبدلي بين 46 إلى 49، درجات الحرارة في الجزر الشماليو 38 إلى 48 دجة مئوية، في الجز الجنوبية 35إلى 38 درجة مئوية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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