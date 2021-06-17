حالة الطقس في الكويت غدًا الجمعة 18 يونيو 2021.. تعرف على التفاصيل

تتعرض الكويت اليوم الخميس لموجة كثيفة من الغبار بسبب قوة الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، كما تدنى بصورة كبيرة مدى الرؤية الأفقية وخاصة في نهار اليوم الخميس، هذا ونستعرض معكم تنبؤات الأرصاد الجوية لحالة طقس الكويت غدًا الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 ونستعرض فرص تكون الغبار مجددًا بعد أسبوع استمر فيه هبوب الغبار على معظم مناطق الكويت وظهر هذا واضحًا وبقوة في المناطق المكشوفة وعلى الطرق السريعة وفي المناطق الصحراوية.

طقس الكويت غدًا الجمعة 18 يونيو 2021

أكد خبراء الأرصاد الجوية في الكويت أن موجة الغبار سوف تستمر في نهار غدًا الجمعة، بسبب قوة الرياح الشمالية الغربية، وتعرض البلاد لامتداد منخفض جوي، كما ستكون الأجواء غدًا حارة، على أن تتحسن الأجواء من مساء غدا الجمعة، وبداية من يوم السبت تتحسن الأجواء ويقل الغبار وتترسب الأتربة من الجو، تابعونا مع المزيد.