Take a fresh look at your lifestyle.


حالة الطقس في الكويت غدًا الجمعة 18 يونيو 2021.. تعرف على التفاصيل

بواسطة محمود عطا الله
طقس الكويت غدا طقس الكويت غدا

تتعرض الكويت اليوم الخميس لموجة كثيفة من الغبار بسبب قوة الرياح الشمالية الغربية المحملة بالرمال والأتربة، كما تدنى بصورة كبيرة مدى الرؤية الأفقية وخاصة في نهار اليوم الخميس، هذا ونستعرض معكم تنبؤات الأرصاد الجوية لحالة طقس الكويت غدًا الجمعة الموافق 18 يونيو 2021 ونستعرض فرص تكون الغبار مجددًا بعد أسبوع استمر فيه هبوب الغبار على معظم مناطق الكويت وظهر هذا واضحًا وبقوة في المناطق المكشوفة وعلى الطرق السريعة وفي المناطق الصحراوية.

طقس الكويت غدًا الجمعة 18 يونيو 2021

أكد خبراء الأرصاد الجوية في الكويت أن موجة الغبار سوف تستمر في نهار غدًا الجمعة، بسبب قوة الرياح الشمالية الغربية، وتعرض البلاد لامتداد منخفض جوي، كما ستكون الأجواء غدًا حارة، على أن تتحسن الأجواء من مساء غدا الجمعة، وبداية من يوم السبت تتحسن الأجواء ويقل الغبار وتترسب الأتربة من الجو، تابعونا مع المزيد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو مسعود بن محمد العامري وزير العدل القطري الجديد؟

أخبار العالم

توقعات الطقس في الكويت غدًا الخميس 17 يونيو 2021

أخبار العالم

تعرف على حالة الطقس في الكويت غدًا الأربعاء 16 يونيو 2021

أخبار العالم

رابط حجز موعد اللقاح المضاد لكورونا في مملكة البحرين

أخبار العالم

توقعات الطقس قي الكويت غدًا الثلاثاء 15 يونيو 2021

أخبار العالم

هل تستمر العاصفة الترابية في الكويت لأكثر من شهر؟.. الأرصاد تُجيب

أخبار العالم

غبار الكويت مستمر يوم غدًا الإثنين

أخبار العالم

توقعات الطقس في الكويت غدًا الإثنين 14 يونيو 2021 وفرص تكون الغبار

أخبار العالم

تردد جديد قناة توم وجيري للأطفال على النايل سات

أخبار العالم

من هو الشيخ منصور الأحمد الجابر الصباح الذي تُوفي اليوم في الكويت؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.