حالة نادرة للإصابة بكورونا في روسيا وعدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 في روسيا

أعلنت روسية عن إصابة حالة نادرة لديها بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا “كوفيد-19” زيادة تقدر بالآلاف يوميًا، فروسيا هي البلد الثاني الأكثر تضررًا بسبب كورونا، إذ سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم إصابات بلغت 9709 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 119 حالة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بينما يشكك منتقدون في الأرقام الرسمية المعلنة، مؤكدين أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير، فهما هي الحالة النادرة إذًا؟

حالة نادرة للإصابة بكورونا في روسيا

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية في أوسيتيا الشمالية، عن حالة نادرة للإصابة بكورونا، وهي ثالث حالة على مستوى العالم، إذ تمت ولادة طفلًا رضيعًا مصابًا بكورونا، وقد انتقلت العدوى له عن طريق أمه أثناء فترة الحمل، ليتم ولادة الطفل المصاب بالمرض، وقد أوضح أن الأم والطفل بحالة جيدة، وهما الآن في المنزل.

إلا أن مسئول قسم التوليد حسن تغاييف في مستشفى وسط بيسلان بمقاطعة أوسيتيا الشمالية، قد أعلن عن إصابة 17 من بين 35 امرأة حامل بالمؤسسة بفيروس كورونا، وهو التصريح الذي قد يجعلنا نشعر بالقلق على النساء الحوامل المصابات بالمرض والتي سينتقل المرض إلى أطفالهم.

وكانت الحالة الثانية التي تم الإعلان عنها لطفل رضيع ولد مصابًا بكورونا في بيرو، وقد تم الإعلان عنها في منتصف إبريل الماضي، بينما كانت الحالة الأولى في بريطانيا مارس الماضي.