من هو حامد محري البذالي مرشح الدائرة الثانية من ويكيبيديا؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org السيرة الذاتية للمرشح حامد محري البذالي مرشح الدائرة الثانية من انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتية، حيث نقدم أهم المعلومات عن حامد البذالي ومسيرته والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب التي تولاها، ويعتبر حامد محري البذالي أحد المتنافسين وبقوة للفوز بأحد المقاعد العشرة في الدائرة الثانية من انتخابات الكويت 2020 وقد حصل على تزكية قبيلة بني غانم تلك الدائرة.

السيرة الذاتية حامد محري البذالي ويكيبيديا