من هو حامد محري البذالي مرشح الدائرة الثانية من ويكيبيديا؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org السيرة الذاتية للمرشح حامد محري البذالي مرشح الدائرة الثانية من انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتية، حيث نقدم أهم المعلومات عن حامد البذالي ومسيرته والشهادات العلمية التي حصل عليها، والمناصب التي تولاها، ويعتبر حامد محري البذالي أحد المتنافسين وبقوة للفوز بأحد المقاعد العشرة في الدائرة الثانية من انتخابات الكويت 2020 وقد حصل على تزكية قبيلة بني غانم تلك الدائرة.
السيرة الذاتية حامد محري البذالي ويكيبيديا
- حصل حامد البذالي مرشح الدائرة الثانية على ليسانس الحقوق جامعة الكويت.
- هو أستاذ محاضر قانون عام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
- حيث على شهادة الدبلوم العالي من معهد الكويت للدراسات الفضائية.
- يشغل منصب رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
- من حامد البذالي ويكيبيديا نجد أنه عضوًا في عدد من الجمعيات الهامة منها: جمعية الدفاع عن المال العام، جمعية الشفافية الكويتية، جمعية الحقوقيين، جمعية حقوق الإنسان الكويتية، عضو في منظمة العفو الدولية.
- حامد محري البذالي مرشح الثانية مستشار وخبير في فض المنازعات وحقوق الملكية والتحكيم الدولي والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.