“حتى هذا الموعد” فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويت 2023

قامت وزارة الداخلية الكويتية بالإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويت لبرلمان 2023 وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الكويت 2023 في يوم الجمعة 5 مايو 2023، في السياق التالي نكشف عن المزيد من التفاصيل.

الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الكويت 2023

نقلًا عن وزارة الداخلية الكويتية، فقد أشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارًا من يوم الجمعة 5 مايو 2023، ليتم فتحه حتى 14 من مايو الجاري 2023.

وفي نفس الإطار فقد وافق مجلس الوزراء الكويتي في يوم الأربعاء الماضي على مشروع مرسوم يدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في السادس من يونينه المقبل، على أن يتم رفع المشروع لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

على الجانب الآخر فقد قامت سيادة ولي عهد الكويت بإصدار مرسوم يقتضي بحل مجلس الأمة في يوم الإثنين الماضي، وهذا بعد موافقة مجلس الوزراء.

رئيس وزراء لبنان في الكويت

في سياق منفصل فقد قام ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم باستقبال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وهذا في مقر إقامة ولي العهد الكويتي بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

واستعرضا سويًا العلاقات الأخوية وسبل الدعم والتعزيز بما يعمل بالضرورة على خدمة مصالح البلدين، وقد ناقشا معًا المستجدات على الساحتين الكويتية واللبنانية الإقليمية والدولية.

وقد حضر اللقاء كل من “بدر محمد العوضي” سفير دولة الكويت بالمملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.