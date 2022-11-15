حجز المخيمات في الكويت 2023/2022.. تعرف على رابط الترخيص أونلاين camp.baladia

أعلنت بلدية الكويت عن فتح باب الترخيص للمخيمات الربيعية للموسم الجديد 2023/2022 كما اعلنت عن مواقع وشروط التخييم، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير رابط حجز المخيمات الربيعية 2023/2022 ورسوم التخييم وقيمة التأمين، هذا ويبدأ الحجز أون لاين لهواة التخييم بداية من اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

حجز المخيمات الربيعية 2023/2022 الكويت

يبدأ موسم حجز المخيمات الربيعية في الكويت من اليوم 15 نوفمبر 2022 ويستمر حتى 15 مارس 2023، وقد حددت البلدية 34 موقعًا للتخييم، موزعة في محافظة الجهراء ومحافظة الأحمدي، تلك المواقع المتاحة للتخييم 18 منهم في المنطقة الشمالية و16 في المنطقة الجنوبية، وشددت البلدية إنه يجب الإلتزام بمواقع التخييم، ويسحب الترخيص في حال تواجد المخيم خارج تلك المواقع.

رابط حجز المخيمات الربيعية 2022 الكويت

طالب البلدية أصحاب المخيمات بضرورة المحافظة على البيئة، والحفاظ على بر الكويت، وشددت على ذلك، رسوم المخيم 50 دينار كويتي، في حين بلغت قيمة التأمين 100 دينار كويتي، رابط حجز المخيمات الربيعية 2022 الكويت هو:

camp.baladia.gov.kw

مع تمنياتنا للجميع بقضاء أوقات مميزة في بر الكويت.