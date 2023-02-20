رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء بالكويت 2023.. تعرف إلى الموقع الرسمي وأوقات العمل والأسعار

منذ الأحد 12 فبراير الماضي فتحت الجزيرة الخضراء أبوابها للزائرين من جديد بعد تطوير كافة مرافقها لتليق بالموسم الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء في الكويت 2023، وأوقات العمل واسعار التذاكر وكافة التفاصيل، هذا وتعتبر Green Island of Kuwait واحدة من أهم الوجهات السياحية في الكويت، وخاصة أن افتتاحها جاء بالتزامن مع الأعياد الوطنية في الدولة، إذا كنت في الكويت حاليًا يجب أن تزور الجزيرة.

أوقات عمل الجزيرة الخضراء بالكويت 2023

كما أعلن موقع الجزيرة الخضراء الرسمي في الكويت فإن أسعار التذاكر هي 2.5 دينار، في حين دخول الأطفل بعمر 4 سنوات فأقل يكون مجانُا بدون رسوم.



تُقدم الحديقة عروض مبهرة، من ضمنها عروض طائرات الدرون، بخصوص أوقات عمل الجزيرة الخضراء هي:

الأيام من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 3 عصرًا حتى 11 مساء.

أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 10 صباحًا حتى 11 مساء.

رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء الكويت 2023

الجزيرة الخضراء هي أول جزيرة صناعية في الخليج العربي، تم تأسيسها من قبل شركة المشروعات السياحية، أسست على مساحة بحرية بلغت 785 ألف متر مربع، تنتظر الزائرين مجموعة رائعة من الفعاليات والألعاب والعروض، رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء في الكويت 2023 هو:

greenisland.kw

مع تمنياتنا للجميع بقضاء أوقات مميزة.