حجز تذاكر الجزيرة الخضراء 2023.. تعرف على رابط الموقع

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء 2023 وأهم المعلومات عن الوجهة السياحية والترفيهية الأبرز في الكويت، حيث تشترط إدارة موسم الجزيرة الخضراء بضرورة حجز تذاكر أون لاين عبر الموقع الرسمي قبل الزيارة، وسوف تكون الجزيرة الخضراء هي أهم مكان ترفيهي خلال إجازة عيد الفطر 2023.

رابط حجز تذاكر الجزيرة الخضراء

يجب أن تزور رابط حجز تذاكر موسم الجزيرة الخضراء 2023 للحصول على التذاكر أون لاين قبل الذهاب والزيارة، يتطلب حجز التذكرة أن يكون لديك حساب على موقع الجزيرة الخضراء على الانترنت، رابط الموقع هو:

https://www.greenisland.com.kw/

من خلال تذكرة اليوم الواحد يمكنك الدخول للجزيرة أكثر من مرة في نفس اليوم، سعر التذكرة للفرد 5 سنوات وأكبر هو 2.5 دينار كويتي، الأطفال 4 سنوات فأقل الدخول مجانًا.

