حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب.. تعرف على الرابط والخطوات

موقع حجز تذاكر معرض الكتاب، من المقرر ان ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة 52 من العام 2021 الحالي بدأ من 30 يونيو إلى غاية 15 يوليو 2021، ويمنح الحصول على تذاكر لقصد معرض الكتاب بشكل مجاني عن طريق الحجز المسبق الالكتروني لتنفيذ تلك الزيارة.

حجز تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

أستحدثت وزارة الثقافة منصة رقمية بها خدمة الحجز، لإتمام حجز معرض القاهرة بخطوات بسيطة أكثر مرونة. ويمكن لاي شخص ان يتقدم للتسجيل المجاني للحصول على التذاكر على المنصة بخطوات متسلسلة كما يلي:

الدخول الى منصة معرض القاهرة الدولي من الرابط https://cairobookfair.gebo.gov.eg

الضغط على ايقونة حجز تذكرة أعلى يسار الموقع أو أدخل الإيميل الخاص ثم انقر على إحصل على التذاكر الآن، كلاهما تؤدي نفس الغرض بتوجيهك لنفس إستمارة الحجز.

من الصفحة الظاهرة أمامك، أدخل البيانات لانشاء حساب لاول مرة، ومتابعة إتمام خطوات الحجز من خلال النقاط التالية:

حدد موعد الزيارة.

إكتب الإسم الأول-إسم العائلة

أدخل الايميل بشكل صحيح

عين كلمة مرور

أدخل رقم الهاتف الخاص بك

حدد الجنس، العمر، البلد

بعد الضغط على خيار”احصل على التذكرة الآن” تكون أنهيت عملية التسجيل.

سوف يتلقى المستخدم نسخة من التذكرة الخاصة بمعرض الكتاب وذلك برسالة نصية على حسابه في تطبيق الواتسات بالرقم الذي تسجل به، ونسخة أخرى على البريد الالكتروني بها لينك البوابة للدخول، وتفاصيل يوم الزيارة وميعادها.

وبخلاف الكتب التي يعرضها المشاركون من مختلف دول العالم في هذه الدورة 52 من جولة معرض القاهرة الدولي للكتاب. تم إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، التي يسعى القائمون عليها وهي جهة وزارة الثقافة، الى توفير مئات العناوين من إصدارات دورالنشر وقطاعات وزارة الثقافة، على ان تكون قيمة الكتاب لا تتجاوز ال 20 جنيه كأسعار رمزية لتشجيع الإطلاع وبناء المعرفة.