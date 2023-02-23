حجز تذاكر مكشات الكويت.. تعرف على رابط الموقع الرسمي

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز تذاكر مكشات الكويت رابط حجز تذاكر مكشات الكويت

مكشات الكويت هي أحدث الوجهات السياحية والترفيهية خلال الأعياد الوطنية 2023، افتتحت في 20 فبراير وتستمر حتى 15 مارس 2023، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023، حيث تتم خطوات الحجز بسهولة وفي دقائق، مشروع المكشات دشنته وزارة الشؤون الاجتماعية وهو فكرة مجموعة من الشباب الكويتي.

رابط حجز تذاكر مكشات الكويت 2023

  1. موقع المكشات في الصليبخات على البحر بجوار المقاهي الشعبية.
  2. هو مشروع ترفيهي مستوحى من البيئة الصحراوية.
  3. تحتوي المكشات على منطقة للألعاب ومنطقة للتسوق.

  4. كما توجد في لمكشات الضيافات العربية ومجموعة كبيرة من الخيام.
  5. سعر تذكرة دخول المكشات 2.5 دينار كويتي.
  6. رابط حجز تذاكر مكشات الكويت هو: almikshat.com
  7. افتتحت موسم المكشات 2023 المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
  8. وقالت الوزارة أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هي مشاركة الشعب الكويتي في احتفالات العيد الوطني.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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