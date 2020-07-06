حجز حملات الحج الداخلي لغير السعوديين من المقيمين 1441-2020

ننشر رابط حجز حملات الحج الداخلي للمقيمين غير السعوديين 1441-2020 للموسم الحالي وذلك بعد أن كشفت وزارة الحج والعمرة رسميًا عن رابط الحجز الإلكتروني، هذا ومن الجدي بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد قررت أن يُقام موسم الحج الحالي بأعداد صغيرة، على أن يقتصر المشاركين في الحج على المتواجدين في المملكة من المواطنين والمقيمين غير السعوديين، هذا وقد اقتربنا كثيرًا من الأيام المباركة وشهر ذو الحجة الكريم المبارك.

رابط حجز حملات الحج الداخلي 2020 للمقيمين غير السعوديين

قال وزارة الحج والعمرة أن التسجيل لحجز حملات الحج للمقيمين في السعودية يبدأ من اليوم الإثنين وحتى يوم 19 ذو القعدة الجاري، على أن يكون نسبة الحجاج غير السعوديين 70% من أجمالي عدد الحجاج، و30% من السعوديين، وستكون الاشتراطات الصحية هي المعيار الأساسي لاختيار الحجاج، رابط الحجز هو:

رابط حجز حملات الحج الداخلي للمقيمين غير السعوديين

بخصوص حملات الحج الداخلي 1441 للسعوديين فلن تكون موجودة، حيث سيقتصر الحج هذا العام على السعوديين من رجال الأمن والممارسين الصحيين.