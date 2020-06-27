حجز مواعيد اختبارات القيادة الكويت إلكترونيًا من موقع الإدارة العامة للمرور moi.gov.kw

ننشر رابط حجز موعد اختبار القيادة بالكويت بعد أن أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استقبال كل من يملك استمارة صالحة للمشاركة في الاختبار، حيث أكدت الإدارة أنه يجب أن يتم حجز موعد قبل الذهاب لخوض اختبارات القيادة، وتقديم باركود الحجز على بوابات إدارة المرور، وأضافت الوزارة في بيانها الرسمي، أن نظام حجز المواعيد سيكون متاح لكافة اختبارات القيادة العامة والخاصة والانشائية والدراجات، هذا ويكون استقبال إدارة المرور للمواطنين والمقيمين تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء مع بداية المرحلة الثانية من عودة الحياة لطبيعتها.

حجز مواعيد اختبارات القيادة الكويت

موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت يُقدم رابط حجز موعد لاختبار القيادة بالكويت لمن يملكون استمارة صالحة للاختبارات، وفي حال انتهاء صلاحية الاستمارة يمكن تجديدها إلكترونيًا، رابط الحجز هو:

https://moi.gov.kw/main/eservices/gdt

وتقدم إدارة المرور إلكترونيًا ثلاثة خيارات، الأول حجز موعد الاختبار، الثاني الاستعلام عن الموعد، والخيار الثالث تعديل أو إلغاء موعد الحجز، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، وتحصل على باركود المرور بالكويت.