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حجز مواعيد اختبارات القيادة الكويت إلكترونيًا من موقع الإدارة العامة للمرور moi.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز مواعيد اختبارات القيادة الكويت

ننشر رابط حجز موعد اختبار القيادة بالكويت بعد أن أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استقبال كل من يملك استمارة صالحة للمشاركة في الاختبار، حيث أكدت الإدارة أنه يجب أن يتم حجز موعد قبل الذهاب لخوض اختبارات القيادة، وتقديم باركود الحجز على بوابات إدارة المرور، وأضافت الوزارة في بيانها الرسمي، أن نظام حجز المواعيد سيكون متاح لكافة اختبارات القيادة العامة والخاصة والانشائية والدراجات، هذا ويكون استقبال إدارة المرور للمواطنين والمقيمين تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء مع بداية المرحلة الثانية من عودة الحياة لطبيعتها.

حجز مواعيد اختبارات القيادة الكويت

موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت يُقدم رابط حجز موعد لاختبار القيادة بالكويت لمن يملكون استمارة صالحة للاختبارات، وفي حال انتهاء صلاحية الاستمارة يمكن تجديدها إلكترونيًا، رابط الحجز هو:
https://moi.gov.kw/main/eservices/gdt
وتقدم إدارة المرور إلكترونيًا ثلاثة خيارات، الأول حجز موعد الاختبار، الثاني الاستعلام عن الموعد، والخيار الثالث تعديل أو إلغاء موعد الحجز، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، وتحصل على باركود المرور بالكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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