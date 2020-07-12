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حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية الكويت للحصول على الباركود Taminat KW booking

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت

ننشر رابط حجز موعد للتأمينات الاجتماعية بالكويت للراغبين في مراجعة الوزارة والحصول على أيًا من خدماتها والتي تطلب حضور المراجع شخصيًا، ومراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت يتطلب حجز مُسبق قبل زيارة فرع التأمينات المطلوب، وقد بدأت التأمينات بالكويت في استقبال المراجعين من يوم 11 يوليو 2020 تطبيقًا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي الذي طالب بالوزارات والهيئات والمؤسسات باستقبال المراجعين وتقديم كافة الخدمات لهم، وذلك خلال المرحلة الثانية من خطة الكويت الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

1 خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت
2 رابط حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية الكويت
3 حجز موعد التأمينات الاجتماعية لكبار السن

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت

عند التوجه إلى رابط حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية، أول ما تختاره نوع الخدمة التي تتطلب المراجعة بنفسك مع التأمينات الاجتماعية، الخطوة الثانية تختار يوم الحجز وموعد وتوقيت الحجز في هذا اليوم، الخطوة الثالثة تُدخل بياناتك الشخصية وهي: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف النقال، ثم تقوم بالحجز، بعد الموافقة على الإقرار، جميعها خطوات سهلة على الجميع من المواطنين والمقيمين ومراجعي التأمينات الاجتماعية.

رابط حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية الكويت

بعد الانتهاء من خطوات حجز الموعد، يُرسل لك موقع التأمينات الاجتماعية رسالة تأكيد الحجز إلى البريد الإلكتروني الذي سجلت به، تحصل على باركود التأمينات الاجتماعية في نهاية الحجز، رابط الحجز هو:
حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت
يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز، وتقوم بتصوير باركود التأمينات عبر هاتفك النقال، لتقدمه لموظفي الاستقبال عند زيارتك للتأمينات في الموعد المحدد.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية لكبار السن

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن استقبال المراجعين من كبار السن بفرع جنوب السرة، بشراط إبراز هوية كبار السن، يذكر أن هوية كبار السن تُستخرج من التأمينات الاجتماعية لمن هم في سن 65 عامًا فأكثر، وقالت المؤسسة أنه على كبار السن لحجز موعد التأمينات بالكويت الاتصال على الهاتف: 22995616 / 22995626 / 22995600 / 22995609
مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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