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“حجز مواعيد التطعيم في الكويت”.. تعرف إلى رابط وزارة الصحة للتطعيم ضد الإنفلونزا

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد تطعيم الكويت حجز موعد تطعيم الكويت

نشرت وزارة الصحة، رابط حجز موعد تطعيم الكويت ضد الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2020-2021، في حملة موجهة للمواطنين الكويتيين بدأت رسميًا منذ منتصف شهر أكتوبر، كما كشفت وزارة الصحة عن مواقع التطعيم في محافظات الكويت وكل مناطق الدولة الصحية العاصمة والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي، الأطباء أكدوا على أهمية تطعيم الشتاء لهذا العام نظرًا للظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم.

1 حجز موعد التطعيم في الكويت
2 رابط حجز موعد التطعيم في الكويت

حجز موعد التطعيم في الكويت

خطوات الحجز للتطيعم في الكويت تتم في دقائق معدودة، حيث يقوم المواطن بكتابة بياناته في استمارة التسجيل للحجز على رابط حجز موعد التطعيم، والبيانات المطلوبة هي الاسم والرقم المدني والرقم المسلسل ورقم الهاتف النقال.
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خلال خطوات الحجز للتطعيم ضد الإنفلونزا، تختار أقرب مركز صحي لمكان سكنك من خلال الخيارات التي يُظهرها لك الموقع، كما تختار نوع العيادة، بعدها تختار تاريخ وموعد الزيارة للحصول على التطعيم.

رابط حجز موعد التطعيم في الكويت

عند نهاية الحجز، يُرسل لك نظام مواعيد وزارة الصحة الكويتية رسالة إلكترونية، تحتوي تلك الرسالة على بيانات الحجز بالتفصيل، وباركود الحجز الإلكتروني، يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز والباركود على هاتفك الجوال، حتى تعرضهم على موظف الاستقبال في يوم مراجعة المركز للتطعيم، رابط حجز موعد تطعيم الكويت هو:
http://eservices.moh.gov.kw/SPCMS/
يتوجب على الجميع في الكويت التطعيم ضد الإنفلونزا، لكن وزارة الصحة كشفت عن عدد من الفئات واجب تطعيمها بصورة أساسية منها الأطفال من 6 شهور حتى خمس سنوات، وغيرها من الفئات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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