حجز مواعيد الصيد في جون الكويت رابط الحصول على التصاريح من هيئة البيئة

في خبر سار لهواة الصيد في الكويت، أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تدشين رابط حجز مواعيد الصيد في جون الكويت، حيث يحصل حاجزي تلك المواعيد على تصاريح الصيد إلكترونيًا من خلال التسجيل والحجز على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، هذا وسوف يكون عدد الزوارق التي سوف يسمح لها في جون الكويت 200 زورق يوميًا، على أن يكون هناك 5 تصاريح أو 5 مواعيد لنفس الشخص في الشهر، هذا وقد كشف عن تدشين موقع تصاريح الصيد في الجون رئيس الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.

خطوات حجز موعد للصيد في جون الكويت

تتم كل خطوات الحصول على التصريح إلكترونيًا، أول خطوة هو الدخول على موقع الهيئة العامة للبيئة.

رابط حجز موعد الصيد في جون الكويت هو epa.org.kw

تقوم بعد ذلك بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

بعدها تختار منصة صيد النزهة.

إذا لم يكن لديك حساب فيجب أن تقوم بإنشاء حساب جديد لتتمكن من تسجيل الدخول على حسابك.

تقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتختار تسجيل، ثم تختار إضافة سفينة.

تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة عن السفينة، وإرفاق المستندات الخاصة بها المطلوبة.

بعد ذلك تدخل على صفحة حجز موعد جديد للصيد في جون الكويت.

تختار تاريخ الصيد.

بعدها تتم العملية بسهولة.

رابط حجز موعد صيد في جون الكويت

بعد إتمام الحجز، يُرسل لك النظام الإلكتروني رسالة تأكيد الحجز وبها البيانات الخاصة بموعد وتاريخ تصريح الصيد في جون الكويت، ويصلك الباركود الخاص بالتصريح، رابط حجز موعد تصريح الصيد في جون الكويت هو:

epa.org.kw

كما ذكرنا من قبل، سوف يكون الحد الأقصى لعدد التصاريح اليومية في الجون 200 تصريح صيد، ولكل شخص خمس تصاريح صيد شهرية.