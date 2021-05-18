حجز مواعيد العيادات الخارجية مستشفى الفروانية رابط موقع ask

نشرت مستشفى الفروانية طريقة حجز مواعيد العيادة الخارجية أقسام الباطنية والأطفال وباقي أقسام العيادة من خلال منشور رسمي عبر مواقعها الرسمية على صفحات التواصل، حيث يتم حجز مواعيد عيادات مستشفى الفروانية عبر موقع ASK الإلكتروني، أو عن طريق أرقام واتساب، حيث نستعرض معكم من خلال هذا الموضوع تفاصيل حجز الموعد، هذا وطالبت وزارة الصحة الكويتية كافة مراجعي العيادات الخارجية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة لمستشفى الفروانية وكافة مستشفيات ومستوصفات الدولة، حفاظًا على سلامة الجميع.

حجز مواعيد العيادة الخارجية مستشفى الفروانية

حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير منذ تطبيقه، حيث منع حدوث تكدسات داخل العيادات الخارجية، كما ساهم كثيرًا في تنظيم العمل بصورة كبيرة داخل الوحدات والمنشئات الطبية في دولة الكويت، وساهم في المساعدة على تقديم خدمات طبية مميزة للجميع، طرق الحجز لعيادات مستشفى الفروانية كالتالي:

حجز موعد قسم الباطنية العيادة الخارجية مستشفى الفروانية عبر موقع ASK

حجز موعد عيادة الأطفال مستشفى الفروانية موقع ASK

حجز موعد عيادة الأطفال التخصصية مستشفى الفروانية موقع ASK

حجز موعد عيادة الجراحة العامة واتساب 98942991

عيادة الأنف والأذن والحنجرة واتساب 65770225

عيادة النساء والولادة اتصال على 24889245

حجز عيادة المسالك البولية مستشفى الفروانية عبر موقع ASK

– بخصوص الحجز عبر أرقام الواتساب السابقة يرجى ارسال رسالة من الأحد – الخميس بها صورة البطاقة المدنية على الجهتين – صورة التحويل للحالات الجديدة.

رابط ask لحجز مواعيد العيادات الخارجية مستشفى الفروانية

في خطوات بسيطة وسهلة تستطيع الحصول على موعد العيادات الخارجية من خلال موقع ask الإلكتروني، حيث تقوم بإدخال البيانات المطلوبة للمراجع في استمارة الحجز على هذا الموقع الإلكتروني، وتقوم بتقديم استمارة البيانات، رابط ask لحجز مواعيد العيادات الخارجية الفروانية هو:

http://ask.moh.kw/

هذا ويرسل لك نظام الحجز رسالة بها بيانات الحجز والموعد والتاريخ الذي قمت بتحديده للمراجعة مع العيادة الخارجية، كما يرسل لك باركود الحجز، هذا وعليك أن تقوم بحفظ بيانات الحجز على هاتفك.