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حجز مواعيد القوى العاملة الكويت من موقع رابط الهيئة www.mgrp.org.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت رابط حجز موعد للقوى العاملة الكويت

رابط حجز موعد القوى العاملة الكويت سوف يكون هو نظام الحجوزات الهام لكل مراجعي الهيئة بعد بداية المرحلة الثانية من عودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية، حيث أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنها لن تستقبل أيًا من مراجعيها إلا بعد حجز موعد مُسبق، وتقديم باركود القوى العاملة لموظفي الاستقبال للإدارة أو الفرع التابع للهيئة، يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد قرر أن تستقبل كل المصالح الحكومية بالدولة المراجعين مع بداية المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات الاحترازية.

رابط حجز مواعيد للقوى العاملة الكويت

أعلنت الحكومة أن موعد بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا سوف يكون من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020، لتبدأ عمليات التسجيل عبر موقع الهيئة mgrp بداية من هذا اليوم، لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتطلب حضور المراجع لأحد فروعها، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد القوى العاملة
تتم عملية الحجز عن طريق البيانات الشخصية للمراجع، وتنتهي الخطوات بالحصول على باركود زيارة القوى العاملة، الذي تقدمه لموظفي الاستقبال بالإدارة التي تود المراجعة لديها، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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