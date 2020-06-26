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حجز مواعيد المستوصفات الكويت (المراكز الصحية) موقع وزارة الصحة moh.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد مستوصف عيادة الكويت حجز موعد مستوصف عيادة الكويت

رابط حجز موعد مستوصف الكويت وفرته ودشنته وزارة الصحة لخدمة الجميع في الدولة خلال الفترة القادمة ولمنع حدوث أي ازدحامات في المراكز الصحية المختلفة بالدولة، خدمة حجز المستوصفات والمراكز الصحية الكويت تبدأ في العمل رسميًا من الأول من يوليو 2020 وبداية المرحلة الثانية من عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الكويت ضمن خطة تخفيف الإجراءات الاحترازية، ومن المرتقب أن يتم تعميم هذا النظام ليصل إلى حجز مواعيد لعيادة الممارس العام في كافة التخصصات.

1 رابط حجز مواعيد المستوصفات الكويت
2 طريقة حجز موعد مستوصف عيادة الكويت

رابط حجز مواعيد المستوصفات الكويت

رابط حجز موعد للمستوصف يُقدم باركود الزيارة للمركز الصحي، هذا الباركود الذي يتم تقديمه لموظف الاستقبال عند دخولك للمستوصف في الأحمدي وحولى والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والكويت العاصمة، رابط الحجز هو:
moi.gov.kw
طريقة وخطوات حجز باركود المركز الصحي أو المستوصف عن طريق بياناتك الشخصية وتحديد المستوصف الذي تراجع فيه، وعن طريق البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وطريقة الحجز بسيطة، بداية الحجوزات سوف تكون مع بداية شهر يوليو 2020.

طريقة حجز موعد مستوصف عيادة الكويت

  • بعد الوصول إلى موقع الحجز، تُدخل بيانات الشخص الذي يريد المراجعة بالمستوصف أو المراكز الصحية.
  • البيانات الرقم المدني، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وتختار المستوصف المُراد زيارته.
  • تأكيد الحجز ثم الحصول على باركود حجز موعد مستوصف الكويت.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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