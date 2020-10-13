“حجز مواعيد المقاهي والمطاعم في الكويت”.. قرار جديد من مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء في دولة الكويت تنفيذ مجموعة قوية من الاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة الجميع من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت، ومن ضمن قرارات المجلس الذي انعقد يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، أن يكون هناك نظام حجز مواعيد المقاهي والمطاعم، قرارات مجلس الوزراء سوف يتابعها لجنة مخصصة لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية في كل الأماكن العامة والمراكز التجارية والمولات وكل مقاهي ومطاعم الدولة.

حجز مواعيد المقاهي والمطاعم الكويت

من المرتقب أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة تدشين رابط حجز موعد المقاهي والمطاعم 2020 في الكويت، أو توضيح تفاصيل نظام حجز موعد أو مقهى وهل سيكون إلكترونيًا أو عن طريق الهاتف، هذا ما سوف نتابعه معكم عن كثب ودقيقة بدقيقة، لكي نوضح التفاصيل لكل رواد المقاهي في الكويت وكل رواد المطاعم المنتشرة في كل محافظات الدولة، فتابعونا.