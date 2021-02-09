حجز مواعيد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

أطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت منصة حجز المواعيد لمراجعيها والإجابة على الاستفسارات المختلفة فيما يتعلق بها من كافة أمور وأعمال الهيئة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز مواعيد التعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، وخطوات حجز المواعيد، وجاءت خطوة مراجعة التعليم التطبيقي بعد حجز موعد مسبق لمنع حدوث تكدس أو زحام داخل مقرات الهيئة للحفاظ على سلامة الجميع من المراجعين او الهيئة الإدارية.

حجز موعد التعليم التطبيقي في الكويت

تقدم المنصة الجديدة رابط حجز موعد مراجعة هيئة التعليم التطبيقي لمنتسبي الهيئة من الإداريين والأساتذة والطلاب.

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أو راغبي مراجعة التعليم التطبيقي من خارج الهيئة سواء شركات أو مؤسسات أو أفراد، كما يشمل نظام خدمة حجز المواعيد تسليم الشهادات أو الوثائق للمراجعين، وتُجيب المنصة على كافة الاستفسارات أو المشاكل الخاصة بالهيئة.

خطوات حجز موعد هيئة التعليم التطبيقي

أولى خطوات حجز موعد هيئة التعليم التطبيقي في الكويت هي الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

من الصفحة الرئيسية تختار منصة حجز المواعيد والاستفسارات.

رابط حجز موعد التعليم التطبيقي هو من هنا

نختار من الصفحة الرئيسية “منصة الاستفسار الإلكتروني وحجز المواعيد لمنتسبي الهيئة وخارجها.

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عند الدخول إلى صفحة حجز الموعد تختار الإدارة التي ترغب في مراجعتها.

ثم تضع الاسم، الرقم المدني، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

تختار الجنسية.

تختار وقت وتاريخ المراجعة.

تقوم بتحديد الموضوع.

رابط حجز موعد التعليم التطبيقي

بعد أن تقوم بخطوات الحجز، يرسل لك النظام الإلكتروني رسالة بها كافة بيانات الحجز وباركود الزيارة والمراجعة، هذا وطالبت الهيئة كافة مراجعيها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، والإلتزام الكامل بموعد الحجز، رابط حجز موعد التعليم التطبيقي هو:

https://webapps.paaet.edu.kw/Inquiry/Views/_Inquiry/_AppointmentBooking/Appointment_Booking1.aspx

هذا ويجب أن تحتفظ بكل بيانات الحجز وباركود مراجعة هيئة التعليم التطبيقي على هاتفك، كي تعرض الباركود والبيانات على موظفي الاستقبال في موعد المراجعة.