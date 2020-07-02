حجز مواعيد بلدية الكويت للحصول على الباركود

ننشر رابط حجز موعد بلدية الكويت وفروع وزارة البلدية في العاصمة وحولى والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير وكل الإدارات التابعة للوزارة، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية الكويتية رسميًا عن إطلاق موقع حجز المواعيد إلكترونيًا بداية من يوم الأحد القادم مع عودة البلدية لاستقبال المراجعين تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتقديم كافة الخدمات للمواطنين مع بداية المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها من جديد وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

حجز مواعيد بلدية الكويت للحصول على باركود الزيارة

أكدت بلدية الكويت، أن نظام حجز المواعيد، سوف يمنع حدوث أي ازدحامات داخل مقرات وفروع البلدية المختلفة، كما ستساعد على تقليل مدة بقاء العميل داخل مقر البلدية، وأكدت الوزارة أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون حجز موعد للبلدية وتقديم باركود الزيارة، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد بلدية الكويت

يتم حجز الموعد عن طريق البيانات الشخصية للمراجع، والذي يجب أن يحضر إلى البلدية بدون مرافق ومعه باركود الحجز، هذا ويجب أن تحتفظ ببيانات الحجز.