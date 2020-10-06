حجز مواعيد جوازات الأحمدي – أخذ موعد مركز جابر العلي

بدأت جوازات الأحمدي في استقبال مراجعيها من جديد مع بداية شهر يوليو 2020 الماضي بعد فترة توقف طويلة استمرت لمدة ثلاثة أشهر كاملة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد جوازات الأحمد (مركز خدمة جابر العلي)، كما نستعرض خطوات الحجز البسيطة والتي تتم خلال دقائق معدودة عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية ومنصتها الإلكترونية، يذكر أن وزارة الداخلية قد قررت تقديم كافة الخدمات للجمهور بعد فترة التوقف تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

حجز موعد جوازات الأحمدي

جاء تدشين نظام حجز مواعيد مركز خدمة جابر العلي في محافظة الأحمدي لتنظيم العمل داخل إدارات المركز الفرعية، وذلك لمنع حدوث أي تكدس من قبل الجمهور، للحفاظ على صحة وسلامة المراجعين والموظفين والعاملين بجوازات الأحمدي

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أضاف نظام حجز موعد جوازات الأحمدي بصورة إيجابية على جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين غير الكويتيين، كما ساهم النظام بقوة في تقليل مدة بقاء العميل داخل المقر الحكومي، نظام الحجز نجح بصورة كبيرة في كل الدوائر الحكومية الكويتية، وهو ضمن خطة التحول الرقمي الحكومي.

خطوات حجز موعد جوازات الأحمدي

أولى خطوات حجز موعد جوازات الأحمدي هو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

رابط منصة وزارة الداخلية للمواعيد في الكويت هو moi.gov.kw

اختيار “منصة المواعيد” من القائمة الرئيسية للموقع.

اختيار “مركز خدمة المواطن”.

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بعد اختيار “مركز خدمة المواطن”، تضع الرقم المدني ثم تختار صفة المراجع.

تقوم بتحديد المعاملة.

تختار “محافظة الأحمدي”، ثم تختار “مركز خدمة جابر العلي”.

تضع البيانات المطلوبة.

تقوم بتحديد تاريخ وموعد مراجعة جوازات محافظة الأحمدي.

رابط حجز موعد جوازات الأحمدي مركز جابر العلي

يقدم مركز خدمة المواطن جابر العلي الكثير من الخدمات الهامة للجمهور من المواطنين والمقيمين ومواطني الخليج العربي، حيث تتواجد في المركز إدارة وثائق السفر والجنسية والتي تقدم خدمات الجوازات المتنوعة، وإدارة شؤون الإقامة وخدماتها الكثيرة، كما يقدم المركز خدمات معاملات المرور، رابط حجز موعد جوازات الأحمدي هو:

moi.gov.kw

يجب أن يحتفظ المراجع ببيانات الحجز، وصورة الباركود، حتى يُبرزهم لموظفي الاستقبال عند المراجعة.