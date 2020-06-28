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حجز مواعيد ديوان الخدمة المدنية الكويت ورابط المنصة الإلكترونية للحصول على باركود المراجعة

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت

ننشر رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت بعد قرار مجلس الوزراء وتكليف كافة الوزارات والهيئات بتقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث دشن ديوان الخدمة المدنية رابط حجز المواعيد الإلكتروني للحصول على باركود المراجعة للذهاب إلى أي من مقرات وفروع الديوان، هذا ولن يُسمح بدخول أي شخص لا يحمل باركود ولم يحجز موعد لديوان الخدمة للمراجعة، هذا وتبدأ المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها بداية من الثلاثاء 30 يونيو 2020.

رابط حجز مواعيد ديوان الخدمة المدنية الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن اشتراطات المراجعة في مقراتها، حيث يجب حجز موعد إلكتروني للحصول على باركود المراجعة، ومراعاة الإجراءات الاحترازية عند المراجعة، أن يأتي للمراجعة الشخص صاحب الصلة فقط بدون أي مرافق، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد ديوان الخدمة المدنية الكويت
هذا ويبدأ ديوان الخدمة المدنية في استقبال المراجعين رسميًا بداية من يوم الأربعاء 1 يوليو 2020، ويجب على المراجع أن يحتفظ ببيانات الحجز.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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