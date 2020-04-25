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حجز مواعيد سوق الفرضة للخضار والفواكة www.moci.shop

بواسطة محمود عطا الله
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رابط حجز مواعيد سوق الفرضة للخضار والفاكهة هو أهم ما يشغل الكثيرين الآن في الكويت من الراغبين في حجز موعد بأسواق الخضار والفاكهة السوق المركزي للذهاب والتسوق هناك، يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة التجارة والصناعة رسميًا عن فتح سوق الفرضة المركزي لأسواق الخضار والفاكهة للبيع المباشر للجمهور، علي يتوجب حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني قبل الذهاب إلى السوق، في خطوة هامة من شأنها أن تمنع حدوث أي إزدحام خلال الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها العالم.

نظام حجز موعد في سوق الفرضة أسواق الخضار والفاكهة

وقالت وزارة التجارة، أن رابط حجز موعد سوق الخضار والفاكهة (الفرضة)، يعمل بداية من يوم السبت 25 أبريل 2020 بصورة تجريبية، وستكون المواعيد تجريبية، حتى موعد إطلاق حجز المواعيد في سوق الفرضة بصورة رسمية، يذكر أن نفس هذا الموقع الإلكتروني يقدم خدمة حجز مواعيد الجمعيات التعاونية منذ منتصف الشهر الجاري، ويعمل بصورة ناجحة ومتميزة، وحقق كل أهداف الوزارة ومنع التكدس.

رابط حجز مواعيد سوق الفرضة للخضار والفاكهة

سوف يقدم موقع حجز موعد في سوق الفرضة للخضر والفاكهة عدد 2 باركود لمن حجز موعد، الباركود الأول يتم تقديمه للجهات الأمنية، والباركود الثاني لدخول السوق، حيث لن يتم الدخول إلى السوق إلا عبر حجز مسبق إلكترونيًا، رابط حجز مواعيد سوق الفرضة للخضار والفاكهة هو:
http://www.moci.shop/
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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