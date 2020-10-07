دشنت وزارة الداخلية الكويتية منصة المواعيد لكل المواطنين والمقيمين الراغبين في مراجعة إدارة مرور العاصمة وكل إدارات وزارة الداخلية المنتشرة في محافظات الدولة الست، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد مرور العاصمة الكويت، وخطوات حجز الموعد البسيطة والتي تتم في دقائق معدودة، حتى الحصول على بيانات الحجز وباركود مراجعة إدارة المرور.

حجز موعد مرور العاصمة الكويت

خدمة حجز مواعيد مرور العاصمة الكويت تُقدم لمراجعي المعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر إدارة المرور بالعاصمة، ومن ضمن تلك الخدمات: حجز موعد للرخصة، تجديد دفتر السيارة، معاملة بدل تالف أو فاقد لدفتر السيارة.

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من ضمن الخدمات التي تقدمها إدارة مرور العاصمة لمراجعيها: ترخيص سيارة جديدة، اختبار رخصة القيادة، الحصول على تصاريح مرورية متنوعة، وغيرها الكثير من المعاملات المرورية.

خطوات حجز موعد مرور العاصمة الكويت

كما ذكرنا حجز موعد مع مرور العاصمة يتم عبر خطوات معدودة.

أولى الخطوات زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية وهو moi.gov.kw

تختار منصة المواعيد من القائمة الرئيسية.

تختار قطاع المرور والعمليات.

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تضع الرقم المدني وتحدد صفة صاحب المراجعة فرد أو شركة.

تختار المعاملة.

تختار “مرور محافظة العاصمة”.

تضع البيانات المطلوبة.

تُحدد تاريخ وموعد المراجعة.

رابط حجز موعد مرور العاصمة

حقق نظام حجز المواعيد نجاح كبير داخل كل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في دولة الكويت، حيث ساهم بقوة في تحسين الخدمة الحكومية المُقدمة، ومنع حدوث أي زحام داخل المقرات الحكومية، وهو المطلوب خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد مرور العاصمة

يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز وباركود المراجعة على هاتفك، حتى تُقدمهما إلى موظف الاستقبال عند بوابات مرور محافظة العاصمة.