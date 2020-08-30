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حجز مواعيد منطقة الفروانية التعليمية

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية

ننشر رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية والذي دشنته الوزارة لخدمة مراجعي تلك المنطقة التعليمية منذ بداية يوليو 2020 الماضي، حيث نفذت وزارة التربية وكل مناطقها التعليمية تعليمات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية باستقبال المراجعين وتقديم كل الخدمات المطلوبة، وذلك ضمن خطة دولة الكويت الهادفة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد في كل أنحاء الدولة وفي الجهات الحكومية.

رابط حجز مواعيد منطقة الفروانية التعليمية

خطوات حجز مواعيد المراجعة تتم بسهولة ويسر على الجميع، حيث تقوم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها: الاسم، الرقم المدني، رقم الهاتف، وتختار الإدارة المطلوب مراجعتها، ثم تحدد موعد وتاريخ المراجعة، وسبب المراجعة، رابط حجز موعد منطقة الفروانية التعليمية هو:
http://fr-edu-kw.com/ordertime.php
يجب تقديم الموعد لموظفي الاستقبال عند الدخول للمنطقة التعليمية، كما يجب مراعاة كل الإجراءات الاحترازية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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