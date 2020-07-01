ننشر رابط هيئة المعلومات الوطنية الكويت لاستلام ومراجعة البطاقة المدنية لكل المواطنين في الكويت العاصمة والأحمدي والجهراء وحولى والفروانية ومبارك الكبير، حيث أعلنت الهيئة رسميًا منذ قليل أنها سوف تستقبل المراجعين بخصوص البطاقة المدنية من يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020، وأكدت أنه يتوجب على المراجعين حجز مواعيد البطاقة المدنية حيث لن يسمح بدخول أي مُراجع لم يحجز موعد ولم يحصل على باركود المراجعة، تأتي تلك الخطوة من الهيئة تنفيذُا لقرارات مجلس الوزراء بتقديم كافة الخدمات للمواطنين مع بداية المرحلة الثانية من عودة الحياة إلى طبيعتها في الكويت.

رابط حجز مواعيد هيئة المعلومات المدنية الكويت لمراجعة البطاقة المدنية

تبدأ حجز مواعيد البطاقة المدنية في الكويت من يوم 4 يوليو 2020 الموافق يوم السبت، حيث لن يُسمح من هذا التاريخ باستقبال المراجعين بغير باركود الحجز، هذا وتبدأ هيئة المعلومات المدنية بالعمل واستقبال المراجعين يوميًا من يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، على أن يستمر تسليم البطاقة المدنية يوميًا حتى الساعة الخامسة مساء، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية لمراجعة البطاقة المدنية

هذا ويجب أن تلتقط صورة للباركود عبر هاتفك النقال، وتُقدم هذا الباركود لموظفي الاستقبال عند وصولك لمقر هيئة المعلومات المدنية، ويُتيح نظام الحجوزات اختيار الموعد المناسب لك، وتقليل مدة تواجد العميل للمراجعة.