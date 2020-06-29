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حجز مواعيد وزارة العدل الكويت ورابط الحصول على الباركود

بواسطة محمود عطا الله
حجز مواعيد وزارة العدل الكويت حجز مواعيد وزارة العدل الكويت

ننشر رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت بعدما أعلنت الوزارة عن تدشين نظام حجز المواعيد رسميًا بداية من اليوم الإثنين 29 يونيو 2020، حيث تكون وزارة العدل الكويتية بذلك قد نفذت توصيات مجلس الوزراء باستقبال المراجعين مع بداية المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية، وسوف تعمل الوزارة في كل إداراتها بقوة 30% خلال تلك المرحلة، هذا وسوف يتم استقبال المراجعين فقط لمن حجز موعد ويملك QR code وزارة العدل الكويتية، للحصول على الخدمة التي تتطلب حضور الشخص ذو العلاقة مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية.

رابط حجز مواعيد وزارة العدل الكويت للحصول على الباركود

حجز الموعد يتم بكل سهولة ويسر من خلال رابط النظام الجديد، مواعيد عمل وزارة العدل الكويتية مع بداية المرحلة الثانية سوف تكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، يمكنك حجز أكثر من موعد في يوم واحد لكن تكون المواعيد في نفس المبنى، رابط الحجز هو:
رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت
في نهاية الحجز تحصل على باركود وزارة العدل وتقدمه لموظفي الاستقبال بإدارة الوزارة التي ستقوم بالمراجعة فيها، وقالت وزارة العدل أنه يمكن للمتقاضين في محاكم الكويت الذهاب يوم الجلسة دون حجز موعد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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