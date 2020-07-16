حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت paci kuwait

تعمل هيئة المعلومات المدنية بكل احترافية للتنسيق بين تسليم أكبر عدد ممكن من ناحية والحفاظ على التباعد الاجتماعي من ناحية أخرى خلال تلك الفترة الصعبة، حيث وفرت الهيئة رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية من المقر الرئيسي بجنوب السرة، وحجز مواعيد استلام البطاقة من فرع الجهراء، ورابط الحجز موحد لكلا المقرين، يذكر أن هيئة المعلومات المدنية قالت أن لديها 90 ألف بطاقة مدنية جاهزة للتسليم، وأنه تم حتى الآن تسليم ما يقرب من 20 ألف بطاقة من هذا العدد.

حجز موعد استلام البطاقة المدنية

كما ذكرنا من قبل، أن استلام البطاقة المدنية يتم عبر مقر جنوب السرة الرئيسي وفرع هيئة المعلومات المدنية بالجهراء، حيث تتوفر بالمقرين أجهزة البطاقة المدنية الحديثة، توقيت حجز موعد استلام البطاقة المدنية يتم من الساعة التاسعة من صباح كل يوم سبت، ويتم غلق نظام حجز مواعيد هيئة المعلومات المدنية عند الوصول إلى العدد المسموح به أسبوعيًا لمراجعة الهيئة، يتم استلام البطاقات بموعد مسبق من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

طريقة حجز موعد استلام البطاقة المدنية

الدخول على موقع هيئة المعلومات المدنية الكويتية.

اختيار خدمة حجز موعد.

اختيار حجز موعد استلام البطاقة.

سجل بياناتك الأساسية وهي: الرقم المدني، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني.

اختار موعد وتاريخ الحجز لمراجعة هيئة المعلومات المدنية واستلام البطاقة.

تصل إليك رسالة تأكيد الحجز.

تستلم باركود استلام البطاقة المدنية.

تأخذ صورة لباركود استلام البطاقة المدنية لتقدمه إلى موظفي الاستقبال عند المراجعة.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية

لن يتم السماح بدخول المواطن أو المقيم بغير موعد وباركود الحجز، والذي يتم تقديمه على البوابات لاستلام البطاقة المدنية من الجهراء أو جنوب السرة، يجب أن تأخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة، رابط الحجز هو: paci.gov.kw

قالت الهيئة أنها سوف ترفع أعداد الحجوزات الأسبوعية، حيث من المرتقب أن يتم تسليم 500 بطاقة في الساعة، هذا ويحظى نظام حجز مواعيد استلام البطاقة في الكويت بإقبال كبير، لوجود عدد كبير من البطاقات المجددة أو الصادرة لأول مرة.