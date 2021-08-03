حجز موعد استلام البطاقة المدنية في الكويت

ألزمت هيئة المعلومات المدنية كافة مراجعيها بضرورة حجز موعد لمراجعة فروعها بجنوب السرة والجهراء والأحمدي وكل فروعها ومكاتبها في كل مناطق الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد ااستلام البطاقة المدنية في الكويت 2021.

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واستلاام البطاقة المدنية واحدة من الخدمات التي تتطلب حضور المراجع إلى أحد فروع هيئة المعلومات المدنية، وبالتالي ضرورة حجز موعد مُسبق، هذا ويذكر أن الفروع التي تُسلم البطاقات المدنية الجاهزة هي: الفرع الرئيسي بجنوب السرة، فرع المدنية بااجهراء، فرع جنوب الصباحية بالأحمدي.

رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية الكويت 2021

منصة حجز المواعيد المسبقة موجود على موقع االمعلومات المدنية الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث تقوم باختيار حجز موعد جديد، ثم إدخال البيانات المطلوبة، ثم تحدد نوع المعاملة والفرع الذي تريد مراجعته، ثم تحدد موعد وتاريخ المراجعة، رابط حجز موعد استلام البطاقة المدنية هو:

paci.gov.kw

هذا ويوفر الموقع خدمة الاستعلام عن جاهزية البطاقة.