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حجز موعد اضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية

بواسطة محمود عطا الله
اضافة صورة طفل 5 سنوات البطاقة المدنية اضافة صورة طفل 5 سنوات البطاقة المدنية

أكدت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد للمعاملات التي تتطلب حضور صاحب المعاملة شخصيًا، معاملة إضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية من المعاملات التي تتطلب الحضور شخصيًا وعليه ضرورة حجز موعد لإنجاز تلك المعاملة الهامة، حيث تقدم خدة حجز المواعيد والحصول على باركود هيئة المعلومات المدنية الموقع الرسمي للهيئة، وتستطيع من خلال الحجز تحديد موعد وتاريخ المراجعة، كما يجب أن تحتفظ ببيانات الحجز لتقديمها لموظفي الاستقبال عند تاريخ المراجعة.

1 الأوراق المطلوبة لمعاملة إضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية
2 رابط حجز موعد إضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية الكويت

الأوراق المطلوبة لمعاملة إضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية

كما ذكرنا من قبل لا تتم تلك المعاملة أون لاين ويجب الحضور شخصيًا إلى مقر هيئة المعلومات المدنية، حيث تقوم بالحجز أون لاين من موقع الهيئة paci، هذا والأوراق المطلوبة لوضع صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية هي: صورتين للطفل، صورة المدنية القديمة للطفل، صورة الجواز، صورة البطاقة المدنية للوالد، صورة البطاقة المدنية للأم، هذا وتتم المعاملة في سهولة ويسر.

رابط حجز موعد إضافة صورة طفل 5 سنوات للبطاقة المدنية الكويت

منصة الحصول على باركود هيئة المعلومات المدنية الكويتية تعمل منذ بداية يوليو 2020 وخلال الفترة القادمة لتنظيم العمل اخل فروع الهيئة في كل محافظات الكويت ولمنع حدوث أي تكدس أو زحام حفاظًا على سلامة الجميع، يتم الحجز عبر وضع المعلومات المطلوبة في استمارة الحجز بالموقع، رابط حجز موعد إضافة صورة طفل 5 سنوات هو:
paci.gov.kw
تقدم المنصة وموقع هيئة المعلومات المدنية الكثير من الخدمات الهامة، ومنها خدمات معرفة الأوراق المطلوبة لكافة المعاملة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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