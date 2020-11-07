حجز موعد الإدارة العامة للتعليم الخاص مبارك الكبير العدان

الإدارة العامة للتعليم الخاص في مبارك الكبير قررت دخول المراجعين لمبنى الإدارة بالعدان بعد حجز موعد مسبق عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد إدارة التعليم الخاص مبارك الكبير، كما نستعرض معكم طريقة الحجز عبر منصة متى بالخطوات والتي تتم بسهولة وفي دقائق معدودة، يذكر أن منصة متى قد بدأت في توفير خدمة حجز المواعيد مع التعليم الخاص بالكويت منذ منتصف أغسطس الماضي.

حجز موعد إدارة التعليم الخاص مبارك الكبير

حجز مواعيد مع الإدارة العامة للتعليم الخاص في الكويت للمعاملات التي تتطلب حضور المراجع شخصيُا لمقر الإدارة في العدان بمبارك الكبير، من تلك المعاملات: حجز موعد لتصديق الشهادات، حجز موعد معادلة الشهادات العربية،معادلة الشهادات الإنجليزية، النقل والتحويل.

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منصة متى للمواعيد الحكومية، تُقدم خدمة حجز موعد لمعظم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في دولة الكويت، حيث يعتبر هذا الموقع ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي الحكومي.

خطوات حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير الكويت

أولى خطوات حجز موعد إدارة التعليم الخاص في الكويت هو التوجه لموقع منصة متى.

رابط منصة متى للمواعيد الحكومية هو meta.e.gov.kw

إذا كنت تمتلك حساب على منصة متى تقوم بتسجيل الدخول عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب تدخل كمستخدم جديد.

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بعد الدخول على حسابك تختار: البحث عن خدمات أخرى.

تختار وزارة التربية.

اختيار الخدمات التي تقدمها إدارة التعليم الخاص والتي تريد المراجعة بشأنها.

تحديد موعد المراجعة.

رابط حجز موعد التعليم الخاص مبارك الكبير العدان

بعد أن تُكمل كل خطوات الحجز، تُرسل لك منصة متى رسالة تأكيد الحجز بها بيانات الحجز والموعد بالتفصيل، وبها باركود التعليم الخاص بالعدان، هذا ويجب ان تحتفظ بتلك البيانات حتى موعد المراجعة، رابط حجز موعد التعليم الخاص الكويت هو:

meta.e.gov.kw

طالبت الإدارة العامة للتعليم الخاص كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء المراجعة، وذلك حفاظًا على صحة الجميع من المراجعين والموظفين.