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حجز موعد الإسكان منصة متى

بواسطة محمود عطا الله
حجز موعد الإسكان منصة متى الكويت حجز موعد الإسكان منصة متى الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد الإسكان منصة متى في الكويت بعد قرار المؤسسة أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مسبق، كما نستعرض خطوات حجز موعد مؤسسة الرعاية السكنية حتى الحصول على باركود الإسكان في الكويت، والذي من خلاله تزور وتراجع أي من فروع المؤسسة، وتقدم منصة متى للمواعيد الحكومية خدمة حجز المواعيد لعدد من الجهات الحكومية في دولة الكويت.

حجز موعد الإسكان منصة متى الكويت

1- يجب أن يكون لك حساب على منصة متى كي تتمكن من حجز موعد.
2- رابط حجز موعد الإسكان منصة متى هو meta.e.gov.kw
3- إذا كان لديك حساب، سجل الدخول بالرقم المدني وكلمة المرور.
4- إذا لم يكن لديك حساب على منصة متى تختار إنشاء حساب جديد.
5- إدخال البيانات المطلوبة.
6- إدخال رمز التحقق.
7- إنشاء كلمة المرور الخاصة بك.
8- الآن سجل الدخول على منصة متى.
9- اختار البحث عن خدمات.
10 اختار المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
11- حدد موعد وتاريخ مراجعة الإسكان.
12- تحصل على باركود حجز الإسكان في الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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