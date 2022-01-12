حجز موعد الاسكان منصة متى وتطبيق سهل 2022

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت مع بداية عام 2022 أنها لن تستقبل أي مراجع في كل فروعها إلا بعد حجز موعد مُسبق للمراجعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد الاسكان الكويتية عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية، وعبر تطبيق سهل وهو التطبيق الموحد للخدمات الحكومية الجديد في دولة الكويت.

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يأتي قرار السكنية بضرورة تقديم باركود الحجز قبل الدخول لأي من فروعها ومكاتبها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الكويتي، للحفاظ على سلامة الجميع، ولمنع حدوث أى تزاحم، وشددت المؤسسة أن الحضور للمراجعة فقط للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي وغير متوفرة أون لاين.

حجز موعد الاسكان منصة متى الكويت

يمكنك حجز موعد مع الاسكان الفرع الرئيسي جنوب السرة أو فروع السكنية في الحكومة مول ببرج التحرير أو القرين او الأفنيوز أو الجهراء عبر منصة متى، فعندما تدخل على منصة متى المركزية، تٌقوم بتسجيل الدخول على حسابك، ثم تختار المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ثم تُكمل خطوات حجز الموعد والتي تتم بسهولة وفي دقائق معدودة حتى تحصل على باركود السكنية للمراجعة.

رابط حجز موعد الاسكان الكويت منصة متى

يمكنك أيضا الحصول على باركود السكنية من خلال تطبيق سهل للهواتف في الكويت، فمن خلاله تختار أيقونة مواعيد، ثم تختار مؤسسة الرعاية السكنية، ثم تُكمل الخطوات حتى تحصل على الباركود، رابط منصة متى لحجز موعد الاسكان في الكويت هو:

https://metaprodapp.azurewebsites.net/

يجب أن تحتفظ بالباركود على هاتفك حتى موعد المراجعة، كما يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند الزيارة.

مواعيد عمل الاسكان الكويت 2022

حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع بداية عام 2022 مواعيد العمل واستقبال المراجعين للمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي فقط، وقالت المؤسسة في بيانها الرسمي، ان أوقات العمل هي من الساعة 9.30 صباحا حتى الساعة 12.30 بعد الظهر.