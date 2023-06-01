حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت للمواطنين والمقيمين

حددت وزارة الداخلية خمسة مراكز لأخذ البصمة العشرية للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومركزين للمقيمين في الكويت، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير طريقة ورابط حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت، حيث أفادت الوزارة بضرورة حجز موعد مُسبق قبل زيارة أي من مراكز البصمة في كل المحافظات.

خطوات حجز موعد البصمة البيومترية تطبيق سهل

عبر تطبيق سهل يمكنك بكل سهولة حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير، حيث تختار المواعيد في تطبيق سهل، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ثم “البصمة العشرية”، بعدها تختار مركز البصمة الأقرب لك، ثم تُحدد الموعد، هذا وقد طبقت الكويت البصمة العشرية من يوم 12 مايو الماضي.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

من خلال موقع وزارة الداخلية يمكنك عزيزي المواطن الكويتي حجز موعد للبصمة، من القائمة الرئيسية تختار منصة المواعيد، ثم يتم تحويلك لمنصة متى المركزية، مواطني مجلس التعاون الخليجي يمكنهم حجز الموعد عبر موقع وزارة الداخلية، رابط حجز موعد البصمة العشرية الكويت هو:

moi.gov.kw

تقنية البصمة البيومترية مُطبقة في العديد من دول العالم، وهي تهدف إلى تعزيز أمن البلاد.