حجز موعد البصمة البيومترية في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير ثلاث مراكز لأخذ البصمة العشرية في الكويت على أن يتم رفع عدد تلك المراكز إلى خمسة خلال الساعات القليلة القادمة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد أخذ البصمة البيومترية في الكويت، هذا وقد اعتمدت الكويت رسميًا منذ 12 مايو أخذ البصمة البيومترية في كل منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية، هذا ويهدف مشروع البصمة البيومترية للحفاظ على أمن البلاد.

أماكن البصمة البيومترية في الكويت

كما ذكرنا هناك حتى الآن ثلاثة مراكز يمكن للجميع من خلالها أخذ البصمة البيومترية في الكويت، أول مكان هو مركز خدمة الجهراء، ثاني مركز لأخذ البصمة العشرية في أم الهيمان ضاحية علي صباح السالم، الثالث مركز الخدمة مقابل استاد جابر بمحافظة الفروانية.



رابط حجز موعد البصمة البيومترية الكويت

جاء قرار حجز المواعيد للبصمة من الداخلية لمنع حدوث تكدسات وازدحام في تلك المراكز، البصمة البيومترية يجريها الشخص لمرة واحدة فقط في حياته، تؤخذ البصمة لأصابع اليد العشرة، والكفين، وبصمة الوجة والعين، رابط حجز موعد أخذ البصمة البيومترية في الكويت هو:

https://moi.gov.kw/main/

هذا وتعتبر تقنية البصمة البيومترية مطبقة في الكثير من دول العالم.