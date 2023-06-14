حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين moi.gov.kw

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه لن يتمكن أحد من عمل البصمة البيومترية بدون حجز موعد مُسبق قبل الزيارة لفروع البصمات، وتوجد طريقتين لحجز موعد البصمة البيومترية للوافدين المقيمين في الكويت، الأولى عبر موقع وزارة الداخلية ومنصة متى، والطريقة الثانية للحجز عبر تطبيق “سهل” الكويتي للخدمات الحكومية الموحدة.

البصمة البيومترية للكويتيين والوافدين

تُطبق البصمة البيومترية في كل منافذها الجوية والبرية والبحرية منذ 12 مايو 2023 الماضي، تؤخذ البصمة البيومترية (العشرية) لمرة واحدة في العمر، تؤخذ لأصابع اليد العشرة والكفين، وبصمة الوجه والعين، والتوقيع الإلكتروني، هناك مركزين للبصمة البيومترية للوافدين بالكويت وهما في بصمات منطقة الجهراء وبصمات منطقة علي صباح السالم، وهناك خمسة مراكز للكويتيين.



رابط حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين بالكويت

يمكن للوافدين بالكويت حجز موعد البصمة العشرية عبر تطبيق سهل، بتسجيل الدخول على التطبيق، تختار قائمة المواعيد، ثم وزارة الداخلية، ثم الأدلة الجنائية، ثم “البصمة العشرية”، من خلال موقع وزارة الداخلية تختار منصة المواعيد، ثم منثة متى، ثم تسجيل الدخول، وتختار وزارة الداخلية ثم الأدلة الجنائية، وتُكمل باقي الخطوات، رابط حجز موعد البصمة البيومترية للوافدين بالكويت هو:

moi.gov.kw

تسعى الدولة لأخذ تلك البصمة من الجميع سواء كويتيين أو مقيمين.