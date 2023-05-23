حجز موعد البصمة العشرية في الكويت 2023

أعلن موقع وزارة الداخلية الكويتية عن طريقة حجز موعد البصمة البيومترية للمواطنين الكويتيين ومواطني مجلس التعاون الخليجي والمقيمين، والبصمة العشرية او البيومترية تؤخذ لمرة واحدة في العمر لأصابع اليد والكفين وبصمة الوجه والعين إلى جانب التوقيع الإلكتروني، ويهدف هذا المشروع الذي تم تطبيقه في كل منافذ الكويت الجوية والبرية والبحرية منذ 12 مايو 2023 إلى تعزيز الأمن داخل البلاد.

طريقة حجز البصمة البيومترية في الكويت 2023

من طرق حجز موعد لأخذ البصمة العشرية في الكويت “تطبيق سهل”، من خلال هذا التطبيق تختار منصة المواعيد، ثم تختار وزارة الداخلية، ثم تختار الأدلة الجنائية، ثم “البصمة البيومترية”، ثم تقوم بتحديد الموعد والموقع.

آلية حجز موعد للبصمة البيومترية

عن طريق تطبيق سهل pic.twitter.com/v2IBiWrJwH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 22, 2023



توفر وزارة الداخلية حتى الآن أربعة مواقع لعمل البصمة البيومترية على أن يتم زيادة أعداد تلك المراكز خلال الفترة القليلة القادمة، مواقع مراكز البصمة العشرية في بصمات الجهراء، ومديرية أمن حولي، ومركز خدمة أم الهيمان، ومركز الخدمة مقابل ستاد جابر الكبير بمحافظة الفروانية.

رابط حجز موعد البصمة البيومترية:

ومن الطرق حجز موعد لأخذ البصمة البيومترية في الكويت موقع وزارة الداخلية، حيث توجد على الموقع منصة المواعيد في القائمة الرئيسية، ثم تختار منصة متى للمواطنين الكويتيين والمقيمين، ثم تكمل باقي الخطوات، رابط الموقع هو:

moi.gov.kw

البصمة العشرية تتم لمن بلغ سن 18 سنة فأكثر.