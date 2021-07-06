حجز موعد البطاقة المدنية بدولة الكويت.. أونلاين عبر رابط الهيئة وشرح الكيفية

في الكويت يطبق نظام حجوزات المواعيد المسبقة لغرض زيارة مكاتب البطاقات سواء لاصدار بدل تالف او تجديدها. وتهدف الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى تجهيز منصة الكترونية متكامة بكافة الخدمات المتعلقة بالبطاقات المدنية عبر روابط متعددة لكل نوع من الخدمة التي يوفرها موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء في عملية مبنية على السرعة والمرونة في الخطوات السهلة، خاصة في هذه الفترات التي تستدعي عدم الاختلاط والاكتظاظ الغير مرغوب في مراكز الهيئة بسبب انتشار جائحة كورونا لذلك فإن عملية الحجز الكترونيا حاجة ضرورية لتنظيم المواعيد وحماية المواطنين الكويتيين.

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خدمة حجز موعد البطاقة المدنية بدولة الكويت

تؤكد الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى إمكانية الحجز اونلاين لإنجاح مواعيد البطاقات، حيث مع التحول الرقمي للهيئة لم يعد ضروريا التواجد في مقرات الهيئة المختلفة قبل إتمام معاملة البطاقة، تماشياً مع الانفتاح الالكتروني وتسهيل الاجراءات من المنزل لتحديد موعد مسبق من قبل المواطنين لاستلام البطاقات عندما تجهز.

أوقات فتح مراكز البطاقات المدنية

وتلفت الهيئة المدنية في الكويت الى سهولة اصدار موعد للذهاب الى مكاتب مقراتها المخصصة للبطاقات سواء في المبنى الرئيسي من 9 صباحا وحتى السادسة مساءا او مبنى محافظة الأحمدي من 9 صباحا وحتى الخامسة مساءا او مبنى محافظة الجهراء من 9 صباحا وحتى الخامسة مساءا. وفي ظل تساؤل الكثير من الكويتيون عن الطريقة الجديدة المعتمدة للقيام بحجز الكتروني حرصت الهيئة بالرد موضحة بساطة آلية الحجز للبطاقات المدنية وذلك سيكون من خلال النقاط الاتية:

رابط موعد البطاقة المدنية

دخول المستخدم على الموقع الخاص بالهيئة للمعلومات المدنية بدولة الكويت من الرابط الرئيسي وهو paci.gov.kw او الانتقال لصفحة الحجز مباشرة من هنا ثم النقر على ايقونة الحجز.

إدراج كافة البيانات المطلوبة وتحديد نوع الخدمة المراد الحجز لها وهي حجز موعد البطاقة.

سيتم إصدار تذكرة الحجز بشكل آلي يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك.

كما وفرت الهيئة على البوابة الالكترونية لدولة الكويت خدمة الإستعلام عن موقف البطاقة وذلك للإستعلام عنها عبر الرابط من هنا وهذه الخدمة أيضاً متوفرة على نظام الإستعلام الصوتي بالهاتف الرقمي 1889988.