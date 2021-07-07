حجز موعد البنك الأهلي المتحد aub.. الرابط والطريقة للاستفادة من التعاملات المصرفية 2021

يأتي بنك الكويت الأهلي المتحد aub kuwait بخططه المصرفية الرائدة وخياراته الاستثمارية الاكثر تجاوباً للشريعة الإسلامية، كان ولا يزال البنك الاكثر اهمية في الكويت وهو من اوائل البنوك الذي ثبت قدمه كوسيط مالي وله فروع داخل الكويت وخارجها خاصة في دول الخليج، وقد طور البنك خدماته المصرفية بخطى واثقة الى ان حقق انجازات كبيرة بالنهوض بمكانته وسمعته ونظمه المصرفية، وبدورنا ننشر رابط حجز البنك الأهلي للحصول على موعد مسبق في التاريخ الذي يحدده العميل، تابعوا معنا خطوات ذلك.

حجز موعد في البنك الأهلي المتحد

وفي إطار أهداف تسهيل اجراءات إتمام المعاملات المصرفية بمختلف انواعها سمح البنك الأهلي المتحد بإطلاق خدمة المواعيد حتى تتحقق الفائدة للعميل من خلالها بشكل سريع عن طريق إنشاء حجز موعد مسبق ينظم ويحدد وقت زيارته لأحد فروع البنك الاقرب الى منطقته. ويمكننا شرح الحالات بالترتيب التي سوف تنجزها كعميل للبنك لاكمال حجز موعدك في اقرب وقت، تابع الفقرات الآتية:

قد يهمك أيضا: رابط حجز موعد البطاقة المدنية بدولة الكويت أونلاين

طريقة حجز موعد البنك الأهلي المتحد

قم أولا بالولوج الى موقع البنك من هنا https://www.ahliunited.com.kw او قم بدخول الرابط المباشر بخدمة الحجز الالي للمواعيد من هنا.

بعد ان يتمكن العميل من الدخول للموقع المذكور في قسم الحجز الآلي يقوم بالضغط على حجز جديد

سيتعين إدخال المعرف المدني لمقدم الطلب، يشمل الاسم، ورقم الموبايل، البريد الالكتروني، ثم مطابقة إدخال الكود الموجود في الأسفل، ثم الضغط ايقونة المواصلة

سيتم إرسال رقم سري (OTP) لإدخاله لمرة واحدة، الى كل من رقم الهاتف والإيميل

بعد إدخال كلمة المرور التي استلمتها سيتم نقلك الى صفحة حجز الموعد بالتاريخ واليوم وفرع البنك، وقسم الخدمة التي تريدها.

بعد توليد رقم الحجز الخاص بك، احفظ الباركورد لإظهاره الى الموظف المسؤول عند وصولك للبنك.

قمنا بتوضيح كل الخطوات والكيفية المتعلقة بحجز موعد خاص بالبنك الاهلي المتحد بشكل الكتروني والمتاحة لكل عملاء البنك الكويتي وهي الطريقة الموحدة للقيام بالحجز في كل فروع بنك الاهلي المتحد سواء في داخل الكويت او خارجه. وهو بنك وطني يتعامل بالاموال وبدائله قادر على الابتكار في خدمات المصرفية الحديثة يقبل الودائع ويقدم القروض ويوفر تجربة استثمارات مجزية على اساس المضاربات الاسلامية.