تستقبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت كل مراجعيها بشرط حجز موعد مُسبق من خلال منصتها للمواعيد على شبكة الإنترنت، حيث تستطيع من خلال تلك المنصة ورابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية أو فهد الأحمد أو فرع جنوب السرة أو الفرع الرئيسي أو فرع تأمينات سعد العبداللع تحديد الموعد والتاريخ المناسبين لك لإنجاز معاملتك، ونظام حجز مواعيد التأمينات في الكويت مستمر في 2021 وخلال الفترة القادمة بسبب الظروف التي يمر بها العالم وليست الكويت فقط.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية

يوفر رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية ميزة هامة وهي تحديد المعاملة والخدمة التي تريد الحصول عليها من هذا الفرع التابع للمؤسسة، حيث تستطيع تحديد واحدة من تلك الخدمات: الاشتراكات، الخدمات التأمينية العارضية، الصندوق، الوارد العام، الشهادات، ويجب أن تكون الخدمة المطلوبة غير متوفرة أون لاين.

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هذا وقد نجح نظام حجز المواعيد في منع حدوث تكدس دخل تأمينات العارضية وفي كل الدوائر الحكومية بدولة الكويت، مما ساهم في الحفاظ على سلامة الجميع، كما ساهم نظام الحجز على رفع كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية

أولى خطوات الحجز التوجة منصة مواعيد المؤسسة العامة للتأمينات في الكويت.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية من هنا .

. تقوم بعد ذلك بختيار نوع المعاملة المطلوبة من فرع التأمينات الاجتماعية العرضية.

احداثيات التأمينات الاجتماعية العارضية

الخطوة التالية تقوم بتحديد تاريخ وموعد المراجعة.

تقوم بوضع البيانات المطلوبة وهي الإسم والبريد الإلكتروني.

الموافقة على الإقرار بأن المعاملة التي تريد إنجازها غير متوفرة إلكترونيًا أونلاين.

تقوم بتقديم طلب الحجز.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية

بعد إكمال خطوات الحجز، يرسل لك نظام منصة المواعيد رسالة بها تأكيد الحجز، وتحتوي على بيانات حجزك باليوم والتاريخ كما حددت، وبها باركود المراجعة، وبذلك تكون عملية الحجز قد تمت بنجاح، رابط حجز موعد التأمينات العارضية هو:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

يجب أن تحافظ على صورة باركود مراجعة تأمينات العارضية على هاتفك حتى تاريخ وموعد المراجعة، كما يجب أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية عند مراجعتك للفرع.