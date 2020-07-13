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حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية للحصول على الباركود Kuwait taminat booking system

بواسطة محمود عطا الله
رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت عن استقبال مراجعيها بداية من يوم الأحد 12 يوليو 2020 عبر مقرها الرئيسي بشرط حصول المراجع على موعد مُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت، لمن يُريد إنجاز خدمة أو معاملة تأمينية تتطلب حضوره شخصيًا لمقر المؤسسة، أن تكون تلك الخدمة غير متوفرة على الموقع الإلكتروني للتأمينات، قرار تأمينات الكويت باستقبال المراجعين يأتي تنفيذًا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية الوارد بالتعميم رقم 13 لسنة 2020.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية بالكويت

  • طريقة حجز موعد للتأمينات تتم بخطوات سهلة ويسيرة.
  • رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية من هنا
  • أول خطوة للحجز تختار نوع الخدمة والمعاملة التأمينية.
  • تختار الموعد وتاريخ الحجز.
  • تُدخل بياناتك الأساسية في الاستمارة وهي: الاسم، رقم الهاتف النقال، البريد الإلكتروني.
  • يُرسل لك الموقع رسالة تأكيد الحجز.
  • في النهاية تحصل على باركود التأمينات الاجتماعية الكويتية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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