حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية للحصول على الباركود Kuwait taminat booking system

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت عن استقبال مراجعيها بداية من يوم الأحد 12 يوليو 2020 عبر مقرها الرئيسي بشرط حصول المراجع على موعد مُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية في الكويت، لمن يُريد إنجاز خدمة أو معاملة تأمينية تتطلب حضوره شخصيًا لمقر المؤسسة، أن تكون تلك الخدمة غير متوفرة على الموقع الإلكتروني للتأمينات، قرار تأمينات الكويت باستقبال المراجعين يأتي تنفيذًا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية الوارد بالتعميم رقم 13 لسنة 2020.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية بالكويت