حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2021 pifss.gov.kw

تُطبق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت نظام حجز المواعيد على كل مراجعيها حيث لا يُسمح لأي مراجع بالدخول دون أن يُبرز باركود الحجز، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2021 في كل الفروع تأمينات العارضية وجنوب السرة ومبارك العبدالله بغرب مشرف وفهد الأحمد وغرناطة والشهداء، هذا وتطبق كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والوزارات نظام الحجز للمراجعة للحفاظ على سلامة الجميع سواء المراجعين أو الكادر الإداري بالجهات الحكومية.

خطوات حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2021

أول خطوة هو زيارة موقع الحجز الإلكتروني الذي وفرته المؤسسة للمراجعين من الكويتيين والوافدين.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت هو من هنا

تختار في البداية فرع التأمينات الذي تود مراجعته تأمينات العارضية أو فهد الأحمد أو جنوب السرة أو الشهداء أو غيرها.

ثم تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.

تُدخل البيانات المطلوبة ومنها الاسم والبريد الإلكتروني.

توافق على الإقرار.

تُقدم الطلب.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2021

بعد نهاية الخطوات السابقة بشكل صحيح، يُرسل لك نظام الحجز رسالة بها كل بيانات الحجز وباركود التأمينات، إذا كانت معاملتك تتطلب مستندات يجب أن تقوم بتجهيزها، حتى تُنجز المعاملة من أول زيارة، رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت 2021 هو:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings/

يجب أن تحتفظ بصورة الباركود على هاتفك النقال حتى موعد المراجعة، كما يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة فرع التأمينات.